Kulis: CHP, İYİ Parti’ye Ankara ve Antalya yerine beş büyükşehir öneriyor

CHP’nin yerel seçim ittifakı görüşmelerinde Ankara ve Antalya’yı isteyen İYİ Parti’ye, bu iki ilin yerine Manisa, Trabzon, Denizli, Kayseri ve Konya büyükşehir belediyeleri için destek vaat ettiği bildiriliyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya bugünkü yazısında, CHP ile İYİ Parti arasında yapılan ittifak görüşmelerinin geldiği aşamayı parti kurmaylarına yaptığı görüşmelere dayandırarak kaleme aldı.

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Sarıkaya’nın yazısından satır başları şöyle:

– İYİ Parti, “Madem İstanbul, İzmir, Adana, Mersin gibi büyük illeri terk ediyoruz, o zaman iki büyükşehir de bize kalsın; Ankara ve Antalya’da ısrarımız var” diyor.

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– İYİ Parti, Antalya’yı aşılmaz görmemekle birlikte Ankara konusundaki ısrarını devam ettiriyor.

CHP kurmaylarının soğuk yaklaşımı!

– İyi Parti, ittifak kapsamında gördükleri Balıkesir’de CHP’nin aday çıkarmış olmasına sitem ediyor. İYİ Parti’nin etkin ismi, Sarıkaya’ya “Bu can sıkıntısı yarattı” demiş “CHP kadrosu ve Kılıçdaroğlu’nun iyi niyetli bir yaklaşım içinde olduğunu biliyoruz, zaten onu görmesek çoktan bu süreç noktalanırdı” yaklaşımının partiye hakim olduğunu belirten ‘etkin isim’ “CHP’den yükselen ve bizi istiskal eden (soğuk davranışla dışlayan) açıklamalar var; rahatsızlık yaratıyor. Ama CHP yönetiminin bu bakışta olduğunu sanmıyorum” diye de eklemiş.

Mansur Yavaş sıkıntısı

İYİ Parti’nin iddiası, “MHP aday çıkarmadığı için AK Parti’ye oy vermekten kaçan milliyetçi muhafazakar seçmenin CHP amblemine de oy vermeyeceği” yönünde… Bundan dolayı Mansur Yavaş üzerinde mutabakat sağlanıp, İYİ Parti’den aday gösterilmesinin daha yararlı olacağını ileri sürüyor. Ancak orada bir başka açmaz karşılarına çıkıyor, Yavaş tek başına İYİ Parti adayı olmak istemiyor.CHP tarafı ise Ankara konusundaki ısrarından vazgeçmiyor…

CHP iki yerine dört öneriyor

– CHP’nin bir ‘etkin ve yetkin’ ismi ise “İYİ Parti bizden Ankara ve Antalya’yı istiyor ama biz onlara iki değil, dört yeri öneriyoruz. İYİ Parti ile Manisa, Denizli, Trabzon’da kesin kazanırız; hatta Konya ve Kayseri’de de bazı ilçeleri alabiliriz. Biz onlara iki yerine kesin alabileceği yerleri öneriyoruz…” diyor.

CHP’nin etkin ismi tekliflerinin gerekçesini de şöyle açıklamış: “MHP’nin herhangi bir yeri alamadığı seçim sonucunda İYİ Parti’nin 3 büyükşehri kazanma potansiyeli var. Hele ki Denizli ve Manisa’yı kesin alır. Denizli’de 180 bin CHP’nin, 111 bin de İYİ Parti’nin oyu var, kazanmama ihtimali yok. Trabzon’u da İYİ Parti’nin alma şansı yüksek. Zaten donanımlı bir ismi Prof. Dr. Atakan Aksoy’u aday olarak çıkardı, bizim de desteğimizi alır. Kayseri ve Konya’da da biz aday çıkarmayıp, İYİ Parti’ye destek veririz, oralarda da oyunu arttırır, hatta bu iki büyükşehrin bazı ilçelerini alabilir…”

‘Ciddi kriz yok’

Sarıkaya yaptığı görüşmelerin sonucunda şu değerlendirmeyi yaptı: “Peki, varılan nokta nedir derseniz, aslında ciddi bir kriz yok. Ama her iki partide de ittifaka girilecek yerlerdeki başkan, belediye meclis üyeliği veya ilçe başkan adaylığı beklentisinden dolayı işbirliğinin olmamasını isteyen de yok değil… Her şey CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Almanya dönüşü İYİ Parti lideri Akşener ile görüşmesine kilitlenmiş bekliyor…”