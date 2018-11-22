Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kulis: CHP, İstanbul’a ‘belediyeciliği bilen deneyimli’ aday arıyor

CHP’nin İstanbul’da yerel seçim için ‘belediyeciliği bilen’ bir aday üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre parti, İstanbul’da kamuoyu yoklamaları yaparak seçmenin nabzını tuttu.

Reklam

Araştırmalar sonucunda insanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için nasıl bir ismi görmek istediği saptandı.

Buna göre kent halkı, ‘belediyeciliği bilen, kapsayıcı ve toplum kesimlerini dışlamayan, sakin ve deneyimli bir yerel yönetici’yi ön plana çıkardı.

Reklam

CHP de bu kapsamda isim belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan bu özelliklere uyduğu belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık teklifini reddettiği ve ilçede devam etmek istediği öne sürüldü.

CHP’nin adayını gelecek ayın ortalarında açıklaması bekleniyor.

Bu arada Ankara’da ise parti gündeminden çıkmaya başlayan Mansur Yavaş’a ek olarak kamuoyu yoklamalarında CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, Meclis Başkan Vekili Levent Gök, parti meclisi üyesi Haluk Koç ve genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu da soruldu.

Bu isimler üzerinde değerlendirme devam ediyor.

CHP il başkanı iddialı: İstanbul’da AKP’yle başa başız

SON HABERLER

‘Kadın adaya oy yok’ diyen dekan istifa etti

31 Mart’taki yerel seçimlerde ‘hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini’ açıklayarak büyük tepki çeken Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, görevinden istifa etti.

Üç işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde üç madencinin hayatını kaybettiği kömür madeni ocağının sahibi tutuklandı.   Dün sabaha karşı yaşanan patlamanın ardından göçük meydana gelen Kilimli’deki kömür madeninin sahibi İsmail K. öğleden sonra gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edil İsmail K. sabaha karşı ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak’ suçlamasıyla tutuklandı. İsmail K.’nın patlamanın meydana […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...