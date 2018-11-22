Kulis: CHP, İstanbul’a ‘belediyeciliği bilen deneyimli’ aday arıyor

CHP’nin İstanbul’da yerel seçim için ‘belediyeciliği bilen’ bir aday üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Sertaç Eş’in haberine göre parti, İstanbul’da kamuoyu yoklamaları yaparak seçmenin nabzını tuttu.

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Araştırmalar sonucunda insanların İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için nasıl bir ismi görmek istediği saptandı.

Buna göre kent halkı, ‘belediyeciliği bilen, kapsayıcı ve toplum kesimlerini dışlamayan, sakin ve deneyimli bir yerel yönetici’yi ön plana çıkardı.

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CHP de bu kapsamda isim belirleme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan bu özelliklere uyduğu belirtilen Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylık teklifini reddettiği ve ilçede devam etmek istediği öne sürüldü.

CHP’nin adayını gelecek ayın ortalarında açıklaması bekleniyor.

Bu arada Ankara’da ise parti gündeminden çıkmaya başlayan Mansur Yavaş’a ek olarak kamuoyu yoklamalarında CHP Genel Başkan Başdanışmanı Cengiz Topel Yıldırım, Meclis Başkan Vekili Levent Gök, parti meclisi üyesi Haluk Koç ve genel başkan yardımcısı Bülent Kuşoğlu da soruldu.

Bu isimler üzerinde değerlendirme devam ediyor.