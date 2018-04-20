Kulis: Büyükerşen cumhurbaşkanlığına talip olduğunu Kılıçdaroğlu’na iletti

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, Eskişehir’in CHP’li büyükşehir belediye başkanı Yılmaz Büyükerşen’in cumhurbaşkanı adaylığına talip olduğunu ve bu durumu partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ilettiğini öne sürdü.

CHP’de ilk açıklama partinin genel başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz’dan gelmişti. Yılmaz, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını söylemişti.

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CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin de cumhurbaşkanlığı ‘aday adaylığını’ açıklamış ve adaylığı için böyle bir koşul öne sürmemişti.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer bugünkü yazısında, kulislerde, Büyükerşen’le birlikte Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın da adaylığa talip olduğunu Kılıçdaroğlu’na ilettiğinin konuşulduğunu yazdı.

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Bayer, erken seçimin duyurulduğu tarih olan 18 Nisan günü yayınlanan yazısında ise, Kılıçdaroğlu’yla Büyükerşen arasında geçen diyalogu anlatmıştı: “Kılıçdaroğlu geçen hafta Konya’daki CHP Belediye Başkanları toplantısında Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e diyor ki: ‘Ne zaman yurt gezisine çıkacaksın?’ Büyükerşen ‘Bu bir görev gezisi mi?’ karşılığını veriyor. Ve Kılıçdaroğlu’nun cevabı, ‘Evet’ oluyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Yılmaz Büyükerşen mi olacak sorusu öne çıkıyor.”