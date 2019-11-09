Kulis: ‘Boğaziçi’ tasarısı AKP’de rahatsızlık yarattı; bakanlara uyarı gitti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘Boğaziçi Kanunu’ teklifiyle ilgili tartışmaların AKP’de rahatsızlık yarattığı, parti yönetiminin bakanlardan Meclis’e gelecek konularla ilgili açıklama yapmamalarını istediği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Bakanlığın hazırladığı kanun teklifinde İstanbul Boğazı’ndaki yetkinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) alınarak tüm üyelerini cumhurbaşkanlığının atayacağı ‘Boğaziçi Başkanlığı’na devredilmesi öngörülüyor. İBB konuyla ilgili ‘hukuki yollara başvurulacağını’ açıklarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Boğaz ve çevresinin yetkisi tümüyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nindir” demişti.

Reklam

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre henüz Meclis’e gelmeyen bir yasa taslağının kamuoyunda tartışılır hale gelmesi üzerine AKP yönetimi yeni bir karar aldı.

Buna göre, bakanlar, kabine toplantılarında görüşülmeyen ve AKP Grubu’nun Meclis’te kendi içinde oluşturduğu komisyonda üzerinde çalışma yapılmayan yasa değişiklikleriyle ilgili açıklama yapmamaları yönünde uyarıldı.

‘Gereksiz tartışmalar çıkıyor, muhalefet kullanıyor’

Habere göre AKP’li yöneticiler, “Zamansız yapılan açıklamalar gereksiz tartışmaların çıkmasına, öküzün altında buzağı aranmasına neden oluyor” dedi.

Reklam

‘Bakanların zamansız yaptığı açıklamalar nedeniyle muhalefetin bunu kullandığına’ dikkat çeken AKP yöneticileri şöyle konuştu: “Böyle olunca sürekli ‘Meclis etkisizleştirildi. Yasa teklifleri bakanlıklarda hazırlanıyor, milletvekilleri altına imza atıyor’ eleştirisi gündeme geliyor. Daha ham metin üzerinde açıklama yapılınca sanki Meclis’ten geçmiş gibi algılanıyor, bu da farklı tartışmalara neden oluyor.”