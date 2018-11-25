Kulis: Binali Yıldırdım’ın adaylığı ‘ilçelere’ itiraz edince açıklanmadı

AKP’de Binali Yıldırım’ın İstanbul büyükşehir belediye başkanlığına adaylığının açıklanmasının, Yıldırım’ın metropol ilçe belediyelerine aday gösterilmesi düşünülen isimlere itirazı nedeniyle geciktiği bildirildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün büyükşehirlerin de aralarında yer aldığı 40 il belediye başkanı adayını açıklarken, en çok merak edilen İstanbul, Ankara ve İzmir’in adaylarını açıklamamıştı.

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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, İstanbul’a adaylığına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım’ın, ilçelerde belirlenen adaylardan bazılarına itiraz ettiği, bunun üzerine ilçe adayları netleştirilinceye kadar adaylığının açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği kaydedildi. Erdoğan ile bu süreçte iki kez görüşen Yıldırım’ın, hemşehrisi de olan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin’in yeniden aday gösterilmesini istediği öğrenildi. Yıldırım, başka ilçelerle ilgili olarak da itirazlarını dile getirdi.

İstanbul’da yaşanan sıkıntı yalnızca Yıldırım’ın itirazlarıyla sınırlı bulunmuyor. Bazı ilçeler için de AKP teşkilatlarında rahatsızlık yaşandığı, karmaşanın çözülemediği belirtiliyor. İlçelerle ilgili olarak Erdoğan ve Yıldırım’ın çalışma yapacağı kaydediliyor.

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İzmir ve Ankara’deki gecikmenin sebebi MHP

Ankara ve İzmir adaylarının ertelenmesinin MHP ile yürütülen ittifak görüşmelerinden kaynaklandığı belirtiliyor.