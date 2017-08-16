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Kulis: Bakanların önerisine rağmen Erdoğan erken seçime sıcak bakmıyor

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Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde sık sık tartışmaya açılan erken seçim ihtimaline sıcak bakmadığını yazdı.

Fotoğraf: Reuters

16 Nisan’daki partili cumhurbaşkanlığı referandumunda bir sonraki seçimin 2019’da yapılması belirlenmişti. Ancak referandumdan bu yana erken seçime gidildiği yönündeki iddialar son bulmuş değil.

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AKP Sözcüsü Mahir Ünal, geçen hafta katıldığı NTV yayınında erken seçim ihtimalinin gündemde olmadığını söylemişti.

Selvi, ‘Erdoğan’dan yeni kriterler ve seçim takvimi’ başlıklı yazısında Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AKP MYK toplantısında oluşturulan takvimi aktardı.

İlçe kongrelerini kasım ayında, il kongrelerini ise şubat ayında tamamlamayı planlayan AKP, 2018 yılının eylül ayında büyük kongre yapacak.

31 Mart 2019 tarihinde yerel seçimlerin, 3 Kasım 2019 tarihinde ise cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağını hatırlatan Selvi, yazısına şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin 2018 yılına çekilmesine ve üç seçimin bir arada yapılmasına sıcak bakmadığı söyleniyor. Bakanlar Kurulu toplantısında,‘Yerel seçimlerde oyumuz düşer, o nedenle üç seçimi birleştirelim’ önerisine Erdoğan, ‘Yerel seçimlerde durumumuzu görür, kasım ayına kadar toparlarız’ diye karşı çıkmıştı.”

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