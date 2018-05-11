Kulis: Bakan sayısı 15, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ise beş olarak planlanıyor

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‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde bakan sayısı 15, cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ise beş olarak planlanıyor.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın kulis haberine göre, AKP’nin kurduğu komisyonların büyük bölümü bir araya gelerek ortak çalışmaya başladı. Yeni planlanan ‘kamu şemsiyesi’nin nasıl olması gerektiği, emekli müsteşarlara soruldu. Ortaya çıkan metinler, tek elden taslağa dönüştürülüyor.

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Bu çalışmalara ise eski bakanlar Efkan Ala ile Cevdet Yılmaz öncülük ediyor. Bir kısmı KHK, bir kısmı ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle hayata geçirilecek yeni yapıda öncelik, bakanlıkların birleştirilmesine verildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın bölünerek sadece Şehircilik Bakanlığı veya Yerel Yönetimler Bakanlığı kurulması tartışılıyor. Bu bakanlığın, İçişleri Bakanlığı’nda olan özellikle imar denetimlerine ilişkin birimleri de bünyesine alması planlanıyor. Çevrenin ise Orman Bakanlığı ile ilişkilendirilmesi düşünülüyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ikiye bölünerek Kültür Bakanlığı’nın Milli Eğitim Bakanlığı ile birleştirilmesi, Turizm Bakanlığı’nın tamamen bağımsız yapılanarak, ekonomi bakanlıkları içinde değerlendirilmesi ele alınıyor. Ekonomi bakanlıklarının parçalı yapısının sorun yarattığı, ekonomiden sorumlu bakan sayısının azaltılmasının doğru olacağı değerlendiriliyor.

Tartışılan başka bir konuyu ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çalışmaları arasına gençliğin de alınması. Sporun bağımsız bakanlık yapılması, sosyal politikaların da Çalışma Bakanlığı’na aktarılması ele alınıyor. Ancak bu konularda kararın son toplantıda alınacağı belirtiliyor.

Bakanlık sayılarının 15 olarak planlandığı, birleşmelere bağlı olarak bu sayının iki artabileceği ifade ediliyor. Bu bakanlıkların tamamının ‘icracı bakanlık’ olarak tanımlanacağı, cumhurbaşkanı yardımcılarının da dahil edilmesiyle toplam bakan sayısının 20 civarında olacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı yardımcılarının işlevinin de daha çok başbakan yardımcılığında olduğu gibi yapılandırılacağı kaydediliyor.