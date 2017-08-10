Kulis: Bahçeli ‘Seçim barajı insin’ dedi, Erdoğan ‘Saadet’e yarar’ diye reddetti

Yeniçağ’ın Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesini önerdiğini, ancak Erdoğan’ın “Saadet Partisi’ne yarar” diyerek öneriyi reddettiğini öne sürdü.

Takan, ‘Bahçeli’nin talebi Saray’da reddedildi…’ başlıklı yazısında ‘çok dar kapsamlı ve çok gizli bir toplantı’ gerçekleştiğini ve tek gündem maddesinin ‘erken seçim’ olduğunu yazdı.

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‘Seçim çalışması’

Takan şöyle devam etti: “Erdoğan kurmaylarından, önce kasım ayında bir erken seçim üzerinde, kanunların değiştirilip değiştirilmemesi gerekenlerle birlikte, teknik çalışmalar yapmalarını, raporlaştırmalarını istedi. 2018 ilkbaharında seçim ile ilgili ayrı bir çalışma talimatı da verdi. Erdoğan, toplantı sona ererken, kendisinin de yurt gezilerine çıkacağını nabız tutacağını, çok özel anketler yaptırdığını, bir toplantı daha yapacaklarını söyledi. Kararın şekillenebileceği ifade edilen toplantı tarihi için bu hafta sonunu işaret etti.”

Saray kaynaklarından aldığı bilgiye göre, seçim sisteminde bir değişiklik gözükmediğini aktaran Takan, “Saray kaynakları, Bahçeli’nin ‘Seçim barajı yüzde 7’ye insin’ şeklindeki ısrarlı taleplerinin bir kez daha reddedildiğini söylüyor. Erdoğan, Bahçeli’yi reddederken şöyle bir gerekçe öne sürmüş; ‘Seçim barajının yüzde 7’ye indirilmesi Saadet Partisi’ne yarar’” diye yazdı.

‘Davet gitti’

Erdoğan’ın partinin ‘küskün isimleri’ Bülent Arınç, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Beşir Atalay ve Yalçın Akdoğan’a ‘elçiler aracılığıyla’ davet gönderdiğini öne süren Takan yazısını şöyle bitirdi: “Birçok isimle Erdoğan’ın çok güvendiği TBMM Başkanı İsmail Kahraman da görüştü. Kaynaklar, ‘Şu ana kadar olumlu bir cevap alabilmiş değil’ diyor.”