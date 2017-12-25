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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: ‘Babayiğitler’ yerli otomobil projesinde daha bir arpa boyu yol almamış

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Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, yerli otomobil projesini yapmaya talip beş şirketten birinde çalışan ‘önemli bir isimle’ görüştüğünü ve bu önemli ismin kendisine projede “Henüz bir arpa boyu bile yol alınmadı” dediğini aktardı.

Beş büyük şirketin patronlarından oluşturulan ‘konsorsiyum’ sözleşmeyi canlı yayında Erdoğan’la birlikte imzalamıştı. Fotoğraf: DHA

Ataklı bugünkü köşesinde “Geçenlerde otomobil konusunun hangi aşamada olduğunu öğrenmek için ‘babayiğitlerden’ birinin önemli isimlerinden bir arkadaşımla konuştum. Doğal olarak bu babayiğitlerin yanında çalışan önemli isimlerden bir kısmını tanıyorum. ‘Ne durumda şu otomobil işi’ dedim. ‘Valla henüz bir arpa boyu bile yol alınmadı’ dedi” diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle yerli otomobil projesini yapmaya beş şirket talip olmuştu.

Proje kapsamında devletin teşvik vereceği Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Vestel ve Turkcell ortak girişim grubu kuracağı belirtilmişti. 2019’da ilk otomobil prototipinin üretileceği, hedefin 2021’de otomobillerin trafiğe çıkması olduğu dile getirilmişti.

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