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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: Babacan finans çevrelerine ‘sahadan çekilmeyeceklerini’ anlattı

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Yeniçağ’ın Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen yazarı Ahmet Takan, AKP kurucu kadrosunda yer alan Ali Babacan’ın finans çevreleriyle bir araya geldiği toplantıda, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığının gerçekleşmemesininden dolayı duyulan ‘üzüntüyü’ yansıttığını ve ‘sahadan çekilmeyeceklerini’ anlattığını öne sürdü.

Fotoğraf: DHA

Gül, “Her şeyi geride bıraktım” diyerek adaylığının söz konusu olmadığını duyurmuştu. Gül’ün adaylığı halinde, AKP’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan’ın Gül’ün ekibinde yer alacağı öne sürülmüştü.

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Babacan, 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmadı.

Yeniçağ yazarı Takan, aldığı kulis bilgisini bugünkü yazısında şöyle aktardı: “Bilderberg toplantılarının müdavimi Ali Babacan önceki gün akşam İstanbul’da benzeri mahrem bir toplantının baş konuğu olur. Orada konuşulanların dışarıda anlatılmaması için söz verilen ve finans çevreleri ağırlıklı toplantıda Ali Babacan yaklaşık iki saatlik bir konuşma yapar. Abdullah Gül’ün yakın çevresi ile yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenime göre, Ali Babacan hem yaptığı konuşmada hem de ikili sohbetlerde yoğun beklentilerine rağmen Gül’ün aday olamama durumundan dolayı duyulan üzüntüyü de yansıtır. Sahadan çekilmeyeceklerini ve faaliyetlerinin de devam edeceğini lisan-ı münasiple anlatır.”

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Yeniçağ’ın Ankara kulislerine yakınlığıyla bilinen yazarı Ahmet Takan, AKP kurucu kadrosunda yer alan Ali Babacan’ın finans çevreleriyle bir araya geldiği toplantıda, 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün adaylığının gerçekleşmemesininden dolayı duyulan ‘üzüntüyü’ yansıttığını ve ‘sahadan çekilmeyeceklerini’ anlattığını öne sürdü.

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