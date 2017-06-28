Kulis: Arınç ‘Avukatı olacağım’ diyerek ‘çok etkili’ bir yeri aradı, damat serbest kaldı

Yeniçağ gazetesinin Ankara kulislerine yakın yazarı Ahmet Takan, AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ın ‘FETÖ’den tutuklanıp tahliye edilen damadı için ‘çok etkili’ bir yeri aradığını ve “Eğer serbest bırakılmazsa avukatlığını bizzat ben üstleneceğim” dediğini öne sürdü.

‘FETÖ’ soruşturmasında gözaltına alınıp Ankara. 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanan Yeter, itiraz üzerine Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye edilmişti.

Tahliyenin ardından konuşan Arınç, damadının ‘FETÖ’ ile hiçbir bağlantısının olmadığını savunmuştu.

‘Saray’ın etkili noktalarında paylaşıldı’

Takan, ‘Arınç’tan tehdit mi, yoksa tavsiye mi!..’ başlıklı bugünkü yazısında ‘Saray fısıltıları’nı aktaracağını yazdı.

Yeniçağ yazarı yazısına şöyle devam etti: “Peşinen belirteyim, bu iddiaya Arınç’ın cevap verip açıklık getirmesini beklerim. İddia o ki; Bülent Arınç, damadı FETÖ’den tutuklanıp cezaevine girdiğinde çok etkili bir yeri aradı. Ve, ‘Eğer damadım serbest bırakılmazsa avukatlığını bizzat ben üstleneceğim…’ dedi. Arınç’ın bu şok mesajı vakit geçirilmeden Saray’ın etkili noktalarında paylaşıldı. Vee, ardından da damat Ekrem Yeter, ‘ByLock bulunmadığı’ gerekçesiyle salıverildi. Ne kadar da ‘parsel parsel sattılar’ sürecini anımsatıyor, değil mi?..”

‘Gökçek aday olmayacak’

Takan, geçen ay Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın uygun görmesi halinde bir dönem daha devam etmek istediğini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’le ilgili aldığı kulisi de paylaştı: “Yakın vakitte ‘Bir daha aday olmayacağım’ açıklaması yapacağı konuşuluyor.”