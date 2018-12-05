Kulis: Ankara’da Yavaş CHP’den aday olacak, kazanırsa İYİ Parti’ye geçecek

Yaklaşan yerel seçimler için İYİ Parti’nin İstanbul’da aday çıkarmamasının, Ankara’da da Mansur Yavaş ismiyle ilgili parti değişikliği formülünün gündeme geldiği öne sürüldü.

Sözcü’den Deniz Zeyrek’in yazısında CHP’li bir yetkilinin Ankara’yı İYİ Parti’ye verebileceklerine dair ifadesi aktarıldı. Buna göre CHP Ankara’da aday göstermeyebilir ve Yavaş İYİ Parti adayı olarak seçime katılabilir. Bir diğer formül ise Yavaş’ın CHP’den aday olup kazanınca İYİ Parti’ye geçmesi.

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Yavaş, partisiz olarak aday olmak istiyor. Ancak CHP Yavaş’ın şartına kapalı.

MHP kökenli Yavaş, 2014’te CHP’den Ankara belediye başkanlığına aday olmuş, seçimden sonra CHP üyeliğinden istifa etmişti.

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Yavaş: Kesinlikle olmaz

İYİ Parti’nin Ankara’ya verilmesi ve CHP’nin kritik olarak görülen Mersin’de zayıf bir adayla seçime girmesi halinde İYİ Parti’nin Antalya, Bursa, Balıkesir, Denizli ve Adana gibi illerde CHP’ye destek vereceği öne sürülüyor.

Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Yavaş, ise iddiayı reddetti: “Böyle bir ‘ihtimal’ kesinlikle bulunmamaktadır. Bilgim dışındaki gelişmelere açık değilim.”

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu hikayesi olan, yepyeni bir isim

İstanbul’da ise İYİ Parti’nin aday çıkarmaması gündemde. Böylece CHP’nin İstanbul adayı iki partinin ortak adayı konumuna gelecek.

Zeyrek’in konuştuğu bir isim, CHP’nin İstanbul adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğunu söyledi. Aynı isim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Çok tanınmıyor, Binali Yıldırım karşısında zayıf kalır” eleştirilerine, “Yanılıyorsunuz, genç, başarılı, hikayesi olan yepyeni bir isim. Binali Yıldırım da tersine, yıpranmış, İzmir’de seçim kaybetmiş, güven telkin etmeyen bir aday” diye yanıt verdiğini aktardı.