Kulis: ‘Alternatif kongre’si geçersiz sayılan MHP’li muhalifler yeni partiye hazırlanıyor

Genel merkeze alternatif olarak topladıkları tüzük kurultayının mahkemece iptal edilmesinin ardından MHP’li muhaliflerin yeni parti hazırlığında olduğu öne sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalif isimler 19 Haziran 2016’da olağanüstü kongre toplamış, genel başkan değişikliğinin önünü açan tüzük değişikliği kabul edilmişti.

Genel merkez tarafından kabul görmeyen kongre yargı tarafından da geçersiz sayılmıştı.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun kulis haberine göre, partiye dönüş şansı kalmayan muhalefet, yeni bir partinin çatısı altında bir araya gelmeyi planlıyor.

Meral Akşener’in liderliğinde olacağı tahmin edilen yeni partinin sonbahara hazırlandığı belirtilirken, muhalefetin hareket noktasını referandumda ‘Hayır’ diyen taban oluşturacak.”

Bu süreçte, Sinan Oğan’ın kurulacak yeni bir partiye katılmaya sıcak baktığı, Ümit Özdağ’ın ise ‘tereddüt’ yaşadığı öğrenildi.

Koray Aydın’ın ise yakın çevresine, “Partim MHP. MHP’nin dışındaki bir oluşumda yer almak istemiyorum” yorumunu yaptığı kulislere yansıdı.

Özdağ’ın, Akşener’in kuracağı partiden bağımsız yeni bir parti kuracağı iddiaları da gündemde.