Kulis: Akşener’in partisinin adı ‘Merkez Demokrat Parti’ değil, yeni bir isim

Eski MHP’li Meral Akşener’in kuruluş çalışmalarını sürdürdüğü partinin adının daha önce dile getirildiği gibi ‘Merkez Demokrat Parti’ olmayacağı belirtildi.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya, bugünkü yazısında, partiye katılma kararı alan MHP’li Koray Aydın’ın dile getirdiği parti isminin kullanılmayacağını duyurdu.

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Sarıkaya yazısında yeni parti kurucuların bu isimden vazgeçtiğini belirterek şunları yazdı: “MDP veya DMP adından vazgeçilmesinin bazı nedenleri var. ‘Her şeyiyle taze olsun’ kararlılığı nedenlerden biri… Ayrıca geçmişte Turgut Sunalp’in kurduğu MDP’yi çağrıştıracak olması da bir başka gerekçe. Üç isim üzerinde çalışmalara ağırlık verilmiş; birilerinin önceden aynı isimle başvurmaması için sır gibi saklanıyor.”

‘Rencide etmemek için yalanlanmamış’

Sarıkaya, yeni parti için kimlere teklif götürüldüğüne de değindi.

Bu konuda da bazı yanlış bilgilerin olduğunu yazan Sarıkaya, “Bugüne kadar ‘adı kamuoyuna yansımış kimselere iddia edildiği gibi teklif gitmemiş; nabız yoklanmış…’ Bu konuda yalanlama yapılmamasının nedeni de ‘İnsanları rencide etmemek’ diye gerekçelendiriliyor” diye yazdı.

Yeni partinin ‘muhalefet kliğinin yeni partisi’ olmak istemediğini vurgulayan Sarıkaya, “Yeni oluşumun yoğunlaştığı en büyük konu, ‘Güçlü bir ekonomik programı hazırlayacak güçlü kadroları bulup bir araya getirmek’ diye açıklanıyor. Referandum sonrası Türkiye’de siyasetin başka bir zemine oturduğuna dikkat çekilip ‘ayrışmayı ortadan kaldırıp toplumsallaşmayı öne çıkaran parti yapılanması’ hedefleniyor. Yeni parti yapılanmasını anlatabilmek için önce büyük kentlerde örnek teşkilat modeli yaratıp Anadolu örgütlenmelerine örnek teşkil etmesi de tartışılan konular arasında” ifadelerini kullandı.

‘Haziran öncesi seçime katılamaz’

Yeni parti kurucuların Türkiye’de daha önce kurulan partilerin tecrübelerine de odaklandığını belirten Sarıkaya, Akşener’in karşılaşacağı bir diğer sorunun da seçimlerin tarihiyle ilgili olacağını kaydetti.

Akşener’in partisinin seçimlerden en az altı ay evvel illerin en az yarısında teşkilat kurmuş ve büyük kongresini yapmış olması gerektiğini belirten Habertürk yazarı, şöyle devam etti: “Akşener’in parti kuruluşu için öngördüğü tarih ekim başı; en geç 29 Ekim… Parti teşkilatının kuruluşunun ardından ilçe kurultay kararı, ilan ve bekleme süreleri eklendiğinde 17 gün alıyor. İl kurultayları için de aynı süre eklenip olağan kurultay çağrısı süreci de konulduğunda aralık sonundan önce partinin Türkiye’nin yarısında örgütlenme şansı yok. Seçime katılabilmesi için de kuruluşundan sonra en az altı ay geçmesi gerekiyor… SPY’de bir değişiklik olmazsa haziran öncesi yapılacak bir seçime yeni partinin katılma şansı bulunmuyor. Bu ihtimal göz önüne alınarak örgütlenmesini tamamlayıp seçime katılma hakkı elde etmiş üç parti yedekte tutuluyor. Bütün bunların yanında örgütlenmenin her partide yarattığı güçlüklerle boğuşuluyor.”