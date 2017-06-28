Kulis: Akşener liderliğindeki yeni partide Feyzioğlu da yer alacak

Genel merkeze alternatif olarak topladıkları tüzük kurultayının mahkemece iptal edilmesinin ardından MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde yeni bir partide birleşeceği ve partide Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da yer alacağı öne sürüldü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye muhalif isimler 19 Haziran 2016’da olağanüstü kongre toplamış, genel başkan değişikliğinin önünü açan tüzük değişikliği kabul edilmişti.

Genel merkez tarafından kabul görmeyen kongre yargı tarafından da geçersiz sayılmıştı.

Sözcü’den Kamil Elibol’un kulis haberine göre Akşener MHP’den ihraç edilen bağımsız vekil Ümit Özdağ ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’yla anlaştı.

Feyzioğlu’nun yakın çevresi ise “Başkanın adı bu tür haberlerde hep geçiyor ancak böyle bir düşüncesi yok” bilgisini verdi.

Bir başka MHP’li muhalif Koray Aydın’ın da partinin ‘A takımı’nda yer almaya sıcak baktığı konuşulurken, Sinan Oğan ve Süleyman Sazak’ın yeni oluşumda yer almayacağı öne sürüldü.