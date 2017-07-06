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Kulis: Akşener liderliğindeki yeni parti eylülde resmiyete bürünecek

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MHP’li muhaliflerin Meral Akşener liderliğinde kuracağı yeni partinin eylül ayının ilk haftasında resmiyete bürüneceği öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

İhraç edilen isimlerden Özdağ, yeni bir parti için Meral Akşener’le çalışmaya başladıklarını söylemiş, yeni partide yer almayacağını söyleyen Sinan Oğan ise MHP kongresinde aday olacağını açıklamıştı.

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Habertürk’ün kulis haberine göre, yeni parti çalışmaları, Kurban Bayramı sonrasında resmiyete bürünecek.

Kurban Bayramı bu yıl 1-4 Eylül tarihleri arasında.

Koray Aydın yok

Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu’da yapılacak değişikliklerin takip edileceği yeni partide, ihraç edilen Koray Aydın yer almayacak.

Aydın’ın MHP’de siyaset yapmaya devam edeceği öne sürülüyor.

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