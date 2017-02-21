Kulis: AKP’nin anketlerinde 18 yaş düzenlemesi destek görmedi

AKP’nin referanduma yönelik yaptırdığı anketlerde, seçilme yaşını 18’e düşüren düzenlemenin beklenen desteği görmediği öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP’nin, ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuna ilişkin yaptırdığı anketlerde, milletvekili seçilme yaşının 25’ten 18’e indirilmesini öngören düzenleme beklenen desteği görmedi.

18 yaş düzenlemesinin referandumda ‘Evet’ oyunu artıracağı beklenirken AKP yöneticilerinin, “18 yaş düzenlemesi genel anlamda pakete evet denmesi için seçmen nezdinde beklediğimiz ölçüde pozitif bir etki yaratmadı. Bunun da kendi içimizde sorgulanması gerekiyor” değerlendirmesini yaptığı belirtildi.

Anayasanın 3’üncü maddesinde yer alan söz konusu düzenlemeyle, ‘yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar’ ibaresi de ‘askerlikle ilişiği olanlar’ şeklinde değiştirilmişti. Böylece 18 yaşını dolduran gençler askerlik hizmetini yapmadan da milletvekili adayı olabilecek.

Haberde ayrıca milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasını düzenleyen maddenin de seçmen nezdinde olumlu tepki almadığı belirtildi.

Anayasa değişikliğine destek oyu yüzde 53

Anketlerde anayasa değişikliğine destek oyunun yüzde 53 bandında çıktığı öne sürüldü.

AKP’nin referandum sürecinde uygulanacak kampanya çalışmalarıyla yüzde 60 düzeyinde ‘Evet’ çıkmasını istediği konuşulurken, parti yöneticilerinin, “Yüzde 50’yi geçmek gibi bir endişemiz yok. Her geçen gün evet oranının artacağına ve bugüne kadarki referandumlar içinde en yüksek evet oranını yakalayacağımızı düşünüyoruz. 12 Eylül referandumunda evet oyları yüzde 58’di. 16 Nisan’daki referandumda yüzde 60’lara ulaşılmasını hedefliyoruz” görüşünü dile getirdiği kaydedildi.