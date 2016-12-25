Kulis: AKP’li vekillerin itirazı üzerine ‘başkanlık’ teklifinin üçte biri değişebilir

‘Başkanlık sistemi’ni de içeren anayasa değişikliği teklifinin içinde AKP’li milletvekillerinin itirazı sonucu üçte bir oranında değişiklik yapılabileceği öne sürüldü.

Habertürk’ten Muharrem Sarıkaya’nın haberine göre hem AKP’li vekillerin itirazına konu olan hem eksiklik görülen yedi maddede değişikliğe gidilmesi planlanıyor.

Teklif üzerinde çalışan AKP’li iki isim ise vekillerin tepki gösterdiği maddelerin metin dışına çıkarılabileceği görüşünde.

Yedi maddede değişiklik öngörülüyor

Buna göre, seçilme yaşını 25’ten 18’e düşüren madde metin dışında kalabilir ya da oran belirlenerek yeni bir düzenlemeye gidilebilir.

Yedek milletvekilliğini düzenleyen maddede değişiklik yapılabilir.

Cumhurbaşkanı adaylarının seçilme yeterliliğini düzenleyen kısımda yer alan ‘doğuştan Türk’ ifadesi değiştirilebilir.

Cumhurbaşkanının hem Meclis’i temsil ettiği hem başkomutan olduğu ibaresi ilgili maddeye eklenebilir.

Cumhurbaşkanını Meclis başkanının temsil etmesi ve önüne atanmış birinin geçmesinin engellenmesi için düzenleme yapılabilir.

Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların seçilme yeterliliğine ilişkin boşluklar giderilebilir.

Olağanüstü hal (OHAL) ve savaş durumlarıyla ilgili teklifte yer alan ‘mücbir sebep’ ve ‘diğer haller’ ifadelerindeki muğlaklık ortadan kaldırılabilir.

Cumhurbaşkanına verilen kararname yetkisinin denetiminde oluşan üç yıllık boşluğun giderilmesi için düzenleme yapılacak; tüzük ve yönetmeliklerin Danıştay denetimi dışına çıkaran düzenlemede de değişiklik yapılıp denetime alınabilir.