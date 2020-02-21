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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: AKP’li kadın vekiller İstanbul Sözleşmesi’nin gözden geçirilmesine karşı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden gözden geçirileceğini söylemesi AKP’yi ikiye böldü. AKP’li kadın vekiller, partideki bazı erkek yöneticilerin Erdoğan’a İstanbul Sözleşmesi konusunda yanlış bilgi verdiğini savundu.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre daha önce bu konuda Erdoğan ile görüşerek sözleşmenin eleştirildiği gibi olmadığını belirten kadın vekiller, Erdoğan’ın yanlış bilgilendirildiğini dile getirdi.

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AKP’li bir kadın yönetici, “İstanbul Sözleşmesi’nde sıkıntı yok, sorun yasaların uygulamasından kaynaklanıyor. Sözleşmeyi eleştirenler istiyorlar ki kadın hiçbir varlık göstermesin, dövülsünler, sövülsünler” diye konuştu.

AKP içinde Türkiye’nin hiçbir çekince koymadan 2011 yılında imzaladığı ve 2014 yılında yürürlüğe giren sözleşmeyle ilgili nasıl bir adım atılacağı ya da atılıp atılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Ancak bazı AKP yöneticileri, sözleşmenin bazı maddelerine çekince eklenmesine ilişkin TBMM’ye teklif getirilebileceği, 6284 sayılı yasasının eleştiri konusu olan evden uzaklaştırma ve beyana dayalı şiddet tespitiyle ilgili maddelerin değiştirilebileceğini savunuyor.

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AKP’li bir kadın yönetici bir gazetenin kamuoyu algısı yaratmak için haberler yaptığına dikkat çekerek “Neymiş 3 milyon erkek, sözleşme ve yasadan dolayı evinden ayrıymış, mahkemeler uzaklaştırma kararı vermiş. Tamamıyla yalan, uyduruyorlar. Bu sene uzaklaştırma kararı verilenlerin sayısı sadece 69 bin” dedi.

AKP’li kadın yönetici parti içindeki erkek vekil ve yöneticilerin bu konuda özel gayret içinde olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: “Kadın vekillerimizin bu konudaki kanaati belli. Daha önce de yine erkek yöneticiler bu konuya gündeme getirmiş ve cumhurbaşkanıyla görüşmemiz sonucunda bir anlayış birliğine varmıştık. Ancak görünen o ki dışarda yürütülen kampanyayla birlikte bazıları hariç erkek yönetici ve vekillerimiz de özel bir gayret içinde ve cumhurbaşkanına yanlış bilgi veriyor”.

AKP’li kadın yönetici ve vekiller, konuyla ilgili olarak Erdoğan ile görüşmek istediği öğrenildi.

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