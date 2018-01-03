Kulis: AKP’den Gül’e yapılan ziyaretler bıçak gibi kesildi

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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Maslak’taki ofisine AKP’lilerin yaptığı ziyaretlerin KHK’nın ardından tamamen kesildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulislerden yaptığı habere göre, bazı görüş ayrılıkları bilinmesine rağmen birçok AKP’li Gül’ü ziyaret ediyordu Bu ziyaretçiler arasında halen kabinedeki bazı bakanlar ve AKP’li vekiller bulunuyordu. KHK atışması sonrasında bu ziyaretler bıçak gibi kesildi.

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Erdem Gül şöyle yazdı: “Kulisler, artık AKP’li bakan ve milletvekillerinin Gül’e ziyaretlerinin sona ereceğini gösteriyor. AKP yönetimi ile Gül arasında yakın dönemde yeniden bir barış ve yumuşama da öngörülmediği için AKP’li ziyaretinin kolay olmayacağı ifade ediliyor. Bu durumda Gül, ağırlıkla kendisine yakınlığı bilinen az sayıda AKP’li ile eski milletvekillerinin ziyaretleriyle yetinmek durumunda kalacak.”