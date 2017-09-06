Kulis: AKP’de ‘Yalova sendromu’na karşı 2019 için Bahçeli ve Çiller gündemde

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AKP’nin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 51’i bulmak için MHP lideri Devlet Bahçeli’yi ve eski başbakan Tansu Çiller’i başkan yardımcısı yapmayı planladığı kulislere yansıdı.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP, 2014’teki yerel seçimde muhalif cephenin birleşerek Yalova Belediyesi’ni almasına benzer bir olayın 2019’daki seçimlerde tekrarlanmamasını sağlamak için adım atacak.

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Partide ‘Yalova sendromu’ olarak anılan durumu engellemek için parti tabanı haricinde daha geniş bir kitleyi kapsayacağı düşünülen isimlere görev verilmesi gündemde.

AKP’nin yaptırdığı son araştırmalara göre partinin oyu yüzde 46-48 bandında seyrediyor. Ancak bu 2019’daki seçimlerin ilk turu için yeterli değil.

Bahçeli ve Çiller…

AKP’nin yüzde 50’yi geçmek için başkan yardımcılıklarına parti dışından isimler düşündüğü iddia ediliyor. Kulislerde ise AKP’nin ‘referandum ortağı’ Bahçeli ile Çiller’in adının geçtiği öne sürülüyor.

Çiller, sonuncusu 30 Ağustos resepsiyonu olmak üzere cumhurbaşkanlığının etkinliklerine sıkça çağırılan bir isim.

Akşener faktörü

AKP yönetimi, MHP’den ihraç edilip yeni parti kurma aşamasına gelen Meral Akşener’i de hesaba katıyor. Ancak Çiller’in partideki Kürt oylarına olumsuz anlamda etki edeceği de düşünülüyor.

Talimat verildi

Parti, AR-GE başkanlığına da talimat vererek kendilerine oy vermeyen kitlenin tercih ve taleplerinin belirlenmesi için araştırma yapmalarını istedi. Talimatla AKP’ye destek verecek yeni kitlenin bulunması hedefleniyor.