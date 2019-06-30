Kulis: AKP’de parti içi tartışmalar ‘üstü örtülemeyecek’ seviyede

31 Mart yerel seçimlerinden ve tekrarlanan İstanbul seçiminden ağır yenilgiyle ayrılan AKP’de parti içi tartışmaların ‘üstünün örtülemeyecek kadar büyük’ olduğu belirtildi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında seçimin neden kaybedildiği masaya yatırıldı.

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‘Biz MYK üyeleri olarak seçim iptalini istemiyorduk’

Haberin dayandığı kulis bilgilerine göre üyeler Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı kendilerine danışmamakla ve sadece ‘etrafındaki birkaç kişinin’ fikirlerini almakla suçladı.

İstanbul seçiminde MYK’den bir karar çıkmadığını ve kendilerinin seçim iptali istemediğini söyleyen üyelere karşı Erdoğan’ın sinirlenerek “Bu sözler bana hakaret olur” dediği belirtildi.

‘İktidara yakın medya bize zarar veriyor’

İktidara yakın medyanın da söylemlerinin AKP’ye oy kaybettirdiğini dile getiren üyelere ise cumhurbaşkanının “Kimse AK Parti adına söz söyleyemez. Söz söyleyecekler bellidir. Onların ifadeleri bizi bağlamaz” diye yanıt verdiği kaydedildi.

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Bazı MYK üyeleri ise ‘kutuplaştırma siyaseti’ yerine ‘kucaklayıcı söylem’ üzerine siyaset yapılması gerektiğini söyledi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın da parti yönetimine yönelik eleştiriler sunan isimler arasında olduğu bildirildi.