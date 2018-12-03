Kulis: AKP’de ‘Beratçılar,’ ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ diye üç grup var

AKP içinde ‘Beratçılar,’ ‘Soylucular’ ve ‘Bilalciler’ diye üç farklı grubun olduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre durum TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın İstanbul belediye başkanlığına adaylığının gündeme gelmesiyle su yüzüne çıktı.

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Partinin kadro, politika ve kararlarında etkili olduğu iddia edilen bu gruplar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın başını çektiği ‘Beratçılar’, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya bağlı ‘Soylucular’ ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın etkili olduğu ‘Bilalciler’ olarak adlandırılıyor.

Amaç Erdoğan’ı etkilemek

İddiaya göre üç grup da milletvekili, il ve ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarının belirlenmesinden partinin atacağı diğer adımlara kadar yoğun kulis faaliyeti gerçekleştirerek Erdoğan’ı etkilemeye çalışıyor.

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‘Beratçılar,’ Albayrak’ın 2011’de milletvekili olup kabinede yer almasıyla vücut buldu. Soylu bu ekipte yer aldı ama sonrasında gruptan ayrılarak kendi ekibini yarattı.

İkisinden daha etkili grup ise ‘Bilalciler.’

Albayrak ile Soylu arasında gerginlik olduğu gündeme sık sık geliyor.

Öte yandan Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan’ın bazı atamalarda etkili olduğu öne sürülüyor.