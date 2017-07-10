Kulis: AKP, ‘yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı’yı büyükelçiliğe hazırlıyor 

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AKP hükümetinin, 28 Şubat sürecinde Meclis’te yaşanan ‘yemin krizi’nin simge ismi Merve Kavakçı’yı büyükelçi olarak atamaya hazırlandığı öne sürüldü.



İddiayı bugünkü köşesine taşıyan Oda TV yazarı Müyesser Yıldız, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son dönemde ‘Adalet Yürüyüşü’ne karşı Merve Kavakçı örneğini vermeye başladığına dikkat çekti.

‘Kavakçı’nın Meclis’ten atanlar mı adalet arıyor?’

Erdoğan, Hamburg dönüşünde yürüyüşü değerlendirirken “Kavakçı’yı başörtüsü nedeniyle Meclis’ten dışarı atıp, elinden vatandaşlığını bile aldılar. Bu ülkede tüm bunları yapanlar onlar işte. Şimdi bunlar mı adalet arıyor?” demişti.

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‘Erdoğan startını verdi, Kahraman himaye etti’

Yıldız, 13 Mayıs 1999 tarihli Kavakçı’nın vatandaşlığının düşürülmesine ilişkin kararın da 3 Temmuz 2017’de, ‘AKP iktidara geldikten 15 yıl sonra’ kaldırıldığını belirtti.

Kavakçı, kararın hemen ardından Yeni Akit’teki köşesinde şunları yazmıştı: “Dün itibariyle yukarıdakilerin imzaladığı bu karar mülga oldu. Cumhurbaşkanımız Erdoğan startını verdi, Meclis Başkanımız İsmail Kahraman himaye etti. Ve Ravza Kavakçı, kardeşim, dava arkadaşım, ailemizin gururu, adım adım mücadele vererek bugüne getirdi. Rabbim razı olsun! Başörtüsüz demokrasi dönemi böylece resmen kapandı. Alhamdülillah hadha min fadhli Rabbi.”

‘Gidişat iddiaları doğrular nitelikte’

Peş peşe yaşanan bu gelişmelerin kendisine üç ay önce Ankara kulislerinde konuşulan, ancak çok da üzerinde durmadığı bir söylentiyi hatırlattığını dile getiren Oda TV yazarı şöyle devam etti: “İddia; iktidarın Merve Kavakçı’yı büyükelçi olarak atamaya hazırlandığı yönündeydi. Erdoğan’ın, Kavakçı’yı ‘adalet sembolü’ haline getirmesi. Kavakçı’nın vatandaşlıktan çıkartılması kararının iptali. Yargı, polis, son olarak TSK’da türbana izin verilmişken, Dışişlerinde halen türbanlı bir büyükelçinin bulunmaması. Gidişat, Kavakçı’nın büyükelçi yapılacağı iddialarını doğrular nitelikte.”

Meclis’ten çıkarılmış, vatandaşlığı düşürülmüştü

28 Şubat’tan iki yıl sonra 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Meclis’e giren Kavakçı, yemin törenine başörtülü geldiği için sert tepkilere maruz kalmış, Meclis’ten çıkarılmıştı.

İsmi etrafında dönen tartışmalarda Kavakçı’nın ABD vatandaşlığı da taşıdığı, ancak bunu bakanlar kuruluna bildirmediği gerekçesiyle vatandaşlığı düşürülmüştü. Dokunulmazlığı da kaldırılan Kavakçı’nın evi, o dönemin simge isimlerinden savcı Nuh Mete Yüksel’in emriyle aranmıştı.

Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2017 tarihli sayısında, 13 Mayıs 1999 tarihli Kavakçı’nın vatandaşlığının düşürülmesine ilişkin kararın kaldırıldığı duyuruldu.