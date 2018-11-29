Kulis: AKP ve MHP, belediye başkanlığı ve yardımcılığını ‘paylaşacak’

AKP ile MHP’nin yerel seçim için öngördüğü işbirliğinde belediye başkanlığı ve başkan yardımcılığı iki parti arasında paylaştırılacak.

Türkiye’den Yücel Kayaoğlu’nun kulis haberine göre iki parti arasında gündemde olan konu belediye başkan yardımcıları. Örneğin başkan AKP’den seçildiği takdirde, yardımcısının MHP’den olması planlanıyor.

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Öte yandan MHP’nin aday çıkarmayacağı İstanbul, Ankara ve İzmir’de belediye meclis üyelikleri için AKP’nin ayrı listeyle seçime girmesi, MHP’nin oyununun da yüzde 10’un altında kalması halinde MHP’nin meclise üye sokamayacağı öngörülüyor.

Bunun önüne geçmek için üç büyük ilde MHP’li belediye meclis üyesi adaylarının AKP listelerinden gösterileceği öne sürülüyor.

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Yerel seçimde belediye meclisleri için milletvekili seçimlerindeki paylaşım sistemi kullanılıyor. Yüzde 10 barajı ve parti dağılımı belediye meclisleri için de geçerli.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Jest yapacağız” dediği illerde ise MHP’nin adayı desteklenecek ama AKP kendi belediye meclis üyesi listesi ile seçime girecek.