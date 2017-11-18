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Kulis: AKP ‘seçim ittifakı’ çalışmalarına başladı, Erdoğan ve Bahçeli görüşecek

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 2019 seçimlerini işaret ederek “MHP’yle ittifak olabilir” sözlerinin ardından AKP’nin ‘seçim ittifakı’yla ilgili teknik çalışmayı başlattığı öğrenildi.

Fotoğraf: Reuters

MHP lideri Devlet Bahçeli, “AK Parti ile sonuna kadar yan yanayız” demiş, Erdoğan bu sözlerini ‘karşılıksız bırakmamıştı’: “MHP ile her türlü adımı atmaya varız.” 

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Mevcut yasaya göre, bir siyasi partinin mensupları seçimde başka bir siyasi partinin listesinden aday gösterilebiliyor. Bu isimler, seçim sonrasında istifa ederek kendi partilerine dönebiliyor.

Habertürk’ten Volkan Yanardağ’ın kulis haberine göre, uyum yasaları üzerinde çalışmalarını sürdüren AKP, mevcut yasalardaki düzenlemeler ile seçim ittifakına gidilebileceğini, yasal anlamda bir engel olmadığı tezini savunuyor.

Her partinin kendi kimliğini koruyarak, kendi listesiyle ittifak yapabileceği bir formülü tercih eden MHP, Bunun için öncelikli olarak Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu gibi birincil mevzuatta değişiklik yapılmasını istiyor.

AKP, seçim barajında ise değişiklik yapmaya sıcak bakmıyor.

Erdoğan’ın yaktığı yeşil ışık sonrası AKP ‘seçim ittifakı’yla ilgili teknik çalışma başlatırken, Erdoğan ile Bahçeli’nin kısa bir süre içinde bu durumu masaya yatıracakları bir görüşme yapması bekleniyor.

Son ittifak 2007’de

2007 genel seçimlerinde, 13 DSP’li CHP listelerinden seçime girdi. DSP ise seçime katılmadı. Seçilen isimler, seçimin ardından CHP’den istifa ederek partilerine döndü.

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