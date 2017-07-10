Kulis: AKP referandum araştırması yaptı; kentli AKP’lileri ‘Evet’e ikna edememiş

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Partili cumhurbaşkanlığı referandumunun ardından AKP’nin sonuçlara dair kapsamlı bir çalışma yaptırdığı belirtildi.

Hürriyet’in hükümete yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, AKP’nin araştırmasının asıl hedefinin ‘Hayır’ oylarını mercek altına almak olduğunu kaydederek, büyük şehirlerde ‘Evet’in neden gerileyip ‘Hayır’ın neden öne geçtiğini sorguladığını yazdı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mitingleriyle ‘Evet’ oylarında artış yaşandığı ancak son 10 günde yaşanan eyalet tartışmalarıyla, özellikle MHP seçmeninin ‘Evet’e desteğinin azalmasıyla düşüş yaşandığını dile getiren Selvi, “Bir başka gerçek, AK Parti iktidarı döneminde ortaya çıkan şehirli ve entelektüel AK Parti seçmenini ikna etmekte zorlandığı gerçeği” diye yazdı.

AKP’nin oyu yüzde 50’nin üzerinde

Hürriyet yazarı, yeni sistemin daha iyi anlatıldığı takdirde CHP seçmeninin yüzde 10-12’sinin ‘Evet’ oyu verebileceğini belirtirken, referanduman sonra yapılan anketlerin herkesin kendi partisine döndüğünü gösterdiğini dile getirdi.

Buna göre seçim olduğu takdirde AKP’nin oyları yüzde 50-52, CHP’nin yüzde 24-25, MHP’nin yüzde 11-12, HDP’nin ise yüzde 8 düzeyinde olacak.