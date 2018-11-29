Kulis: AKP-MHP pazarlığında yedi il öne çıktı, üçünde sıkıntı var

MHP ile AKP arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde yedi ilin üzerinde durulduğu, bunlardan üçünde sıkıntı olduğu siyaset kulislerine yansıdı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, MHP’nin üç büyük ilde aday göstermemesine karşılık olarak “Mutabakat varsa, karşılıklı jest de olacaktır” demesi üzerine gözler jestin olası adreslerine çevrildi.

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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan ve Selda Güneysu’nun haberine göre, görüşmeler Adana, Mersin, Isparta, Manisa, Iğdır, Osmaniye ve Kars üzerinden yürütülüyor. Bunlardan Adana, Manisa ve Isparta’da ise bazı sıkıntılar var.

Kulislerden bazı illerle ilgili durum raporu şöyle:

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Manisa’da Özdağ sıkıntısı

AKP kulislerinde, partinin MHP’li mevcut Manisa Büyükşehir Belediye başkanı Cengiz Ergün’e destek vermesi durumunda MHP’nin de seçimi alamayabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Ayrıca AKP’den Manisa’ya aday adayı olan Selçuk Özdağ faktörüne de işaret ediliyor.Özdağ’ın, şimdilik İYİ Parti’den gelen adaylık teklifini kabul etmediği ancak AKP’nin kendisini aday göstermemesi durumunda yeni bir değerlendirme yapacağı da konuşuluyor.

Isparta’da eleştirel başkan sorun oldu

MHP’nin adayı mevcut belediye başkanı Yusuf Ziya Günaydın’ın AKP’ye yönelik sık sık eleştirel açıklamalar yapmasının AKP’de sıkıntı yarattığı ifade ediliyor.

Adana’da AKP Sözlü’ye beğenmiyor

AKP’nin adı MHP tarafından yeniden aday olarak açıklanan mevcut belediye başkanı Hüseyin Sözlü ile seçimin kazanılamayacağı iddiası var. MHP ise açıklanmış bir adayı geri çekmeyi mümkün görmüyor.

Iğdır’ta sıkıntı yok

2014 yerel seçimlerinde MHP’nin yüzde 42.4 oy almasına karşın yüzde 1.8 oy farkla BDP’ye (HDP) kaptırdığı Iğdır’da MHP lehine ortak adayla girilebileceği ifade ediliyor.

Kars’ta MHP önde

2014’teki seçimlerde Kars’ta MHP yüzde 28.4, AKP ise yüzde 25 oy almıştı. MHP, AKP’yle arasında yaklaşık yüzde 2.5 oy farkı bulunan Kars’ı istiyor.

Mersin ve Osmaniye

MHP’nin bir önceki seçimde kazandığı Mersin ve Bahçeli’nin memleketi Osmaniye’yi de istediği biliniyor.