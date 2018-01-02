Kulis: AKP, MHP ile ittifak konusunda seçim öncesi anketleri görünce karar verecek

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AKP yönetiminin MHP ile genel seçimlerde ittifak konusunu çıkacak anket sonuçlarına göre karara bağlama eğiliminde olduğu belirtildi.

MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli, siyasi partilerin seçimde ittifak yapmasına izin veren yasa çıkarılması önerisini ‘Cumhur İttifakı’ adı altında gündeme getirmişti. Önerinin ardından AKP ve MHP arasında ittifak yapılmasına ilişkin görüş alışverişi başlamıştı.

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Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre, AKP’de ittifak konusunu değerlendiren komisyon, Bahçeli’nin ortaya koyduğu formülü karışık buldu.

AKP yöneticileri, Avrupa ülkelerinde konuyla ilgili uygulamaları da inceleyerek bir öneri de bulunacak.

Ancak ittifakla ilgili yasal düzenleme yapılmasının milletvekili seçimlerinde MHP ile ittifak yapılacağı anlamına gelmeyeceğini belirten AKP yöneticileri, “Bunu söylemek için çok erken olur. Buna karar verilebilmesi için o günün şartlarına bakılır. Eğer MHP ile ittifaka ihtiyaç duyulursa bu yönde karar alınır” görüşünü dile getiriyor.

AKP’nin, seçime yaklaşılırken yaptıracağı anketlerin sonuçlarına göre karar alacağı, eğer anketlerde hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de milletvekili seçiminde parti açısından sıkıntı görülmezse MHP ile ittifak yoluna gitmeyeceği kaydediliyor.

Parti içinde, MHP ile bugünkü ortaklığın bile Doğu ve Güneydoğu’da AKP’ye zarar verdiği görüşünü dile getirenler bulunuyor.