Kulis: AKP Kılıçdaroğlu’na ’15 Temmuz’da neredeydin’ sorusundan rahatsız

Darbe girişimi gecesi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğuyla ilgili sürdürülen tartışmaların AKP içinde “Bize de ‘Bakanlar, il başkanları, belediye başkanları, çocukları neredeydi’ diye sorarlar” endişesi yarattığı iddia edildi.

Başını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çektiği birçok AKP’li siyasi ve iktidara yakın medya Kılıçdaroğlu’na sık sık darbe girişimi gecesiyle yüklenmiş, Erdoğan, “15 Temmuz gecesi havalimanına indiği zaman arkadaşlarıyla, havalimanındaki tankların oradan çekilmesini isteyip, Bakırköy Belediye Başkanı’na kaçan o değil mi?” sözleriyle de tartışmayı büyütmüştü.

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‘Bize de sorarlar’

Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, bu sorular AKP teşkilatı içinde rahatsızlığa neden olurken, partililer artık Kılıçdaroğlu’na ‘Neredeydin’ sorusunun bir kenara bırakılması gerektiğini düşünüyor.

Bu tartıışmanın bizzat AKP’ye zarar vereceğini düşünen teşkilattan isimler şu yorumda bulundu: “Kılıçdaroğlu 15 Temmuz’da neredeydi tartışması bize zarar verecek boyuta ulaştı. Artık bunu bir kenara bırakmalıyız. Çünkü bunu sürdürürsek dönüp bize de sorarlar, ‘Bakanlarınız, il başkanlarınız, belediye başkanlarınız o gece neredeydi’ diye. ‘Onların çocukları neredeydi’ diye. ‘15 Temmuz gecesi şehit olan kaç mensubunuz var’ diye sorarlar.”

‘Ayrıştırıcı değil birleştirici’

Partide darbe girişiminin birleştirici yönünün öne çıkarılması görüşünün hakim olduğu belirtilen haberde, AKP’lilerin şöyle itiraz ettiği kaydedildi: “Artık tersine, 15 Temmuz gecesi ile ilgili olarak ayrıştırıcı bir tutum değil, birleştirici bir tutum içinde olmalıyız. Artık dikkatimizi darbecilerin yargılanmasına ve cezalandırılmalarına yöneltmeliyiz. 15 Temmuz konusunda ayrıştırıcı bir tutum, darbeyle ve FETÖ ile mücadeleye zarar verir.”