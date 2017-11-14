Kulis: AKP İstanbul yönetimi ve en az 13 ilçe başkanı gidiyor

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Partide metal yorgunluğu var” diyerek başlattığı yenilenme çalışmalarının AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve İstanbul’un en az 13 ilçesinin başkanıyla devam edeceği öne sürüldü.

Şubat sonuna kadar bütün il ve ilçe kongrelerini tamamlamayı planlayan AKP’nin bu süreçte ‘metal yorgunluğu’ tasfiyeleri’nin ikinci dalgasını da tamamlaması bekleniyor.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre, bu süreçte AKP’nin İstanbul’daki 39 AKP ilçe başkanının en az üçte biri değiştirilecek. Süreç tamamlandığında da AKP’de istifa ettirilen il başkanı sayısı 28-30 arasında olacak. AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci’nin de görevi sona erecek başkanlar arasında olduğu öne sürülüyor.