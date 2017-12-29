Kulis: AKP içinde ‘Muhalefet Gül’ü ikinci tur için aday yapacak’ kaygısı var

AKP kulislerinde, son dönemdeki çıkışlarıyla gündem olan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefet tarafından aday yapılacağının konuşulduğu öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre, AKP içinde ve AKP’ye yakın araştırma kuruluşlarınca yapılan anketlerde, AKP seçmeninde Erdoğan’dan sonra en güçlü isim olarak ‘tartışmasız’ bir şekilde Abdullah Gül’ün adı öne çıktı.

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Son yapılan anketlerde AKP’nin oy düzeyinin yüzde 39-40 bandında seyrettiğini aktaran Erdem Gül, haberine şöyle devam etti: “MHP’nin oy oranının ise yüzde 5-7 arasında olduğu konuşuluyor. Bu nedenle 50+1 zorunluluğu bakımından ilk turun çok zor olduğu, tüm hesapların ikinci tur üzerine yapılacağı belirtilirken AKP içinde muhalefet tarafından Gül’ün ikinci tur hedefi ile aday yapılabileceği kaygıları dile getiriliyor.”