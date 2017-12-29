Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kulis: AKP içinde ‘Muhalefet Gül’ü ikinci tur için aday yapacak’ kaygısı var

Share25
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 26

AKP kulislerinde, son dönemdeki çıkışlarıyla gündem olan 11’nci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün muhalefet tarafından aday yapılacağının konuşulduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre, AKP içinde ve AKP’ye yakın araştırma kuruluşlarınca yapılan anketlerde, AKP seçmeninde Erdoğan’dan sonra en güçlü isim olarak ‘tartışmasız’ bir şekilde Abdullah Gül’ün adı öne çıktı.

Reklam

Son yapılan anketlerde AKP’nin oy düzeyinin yüzde 39-40 bandında seyrettiğini aktaran Erdem Gül, haberine şöyle devam etti: “MHP’nin oy oranının ise yüzde 5-7 arasında olduğu konuşuluyor. Bu nedenle 50+1 zorunluluğu bakımından ilk turun çok zor olduğu, tüm hesapların ikinci tur üzerine yapılacağı belirtilirken AKP içinde muhalefet tarafından Gül’ün ikinci tur hedefi ile aday yapılabileceği kaygıları dile getiriliyor.”

Gül’den Erdoğan’a yanıt: Görüşümü paylaşmak sorumluluğum

Kulis: Erdoğan ‘696 düzeltilsin’ diyecekken Gül’ün ‘tweet’ine sinirlenip vazgeçmiş

Yandaşlarda Gül ve Arınç yorumları: ‘CHP türdeşi’, ‘Sen şeffaf mısın’, ’emekli siyasi’

Eski danışmanı: Gül’ün çıkış yapması an meselesi

Erdoğan’dan Gül ve Arınç’a sitem: ‘Üzücü’ açıklamaları, ‘farklı yere işleten’ retweet

Usulca: ‘Özgül ağırlık’ Arınç’tan KHK’yı ‘kaygı verici’ bulan Gül’e ‘retweet’ desteği

Gül’ün itirazı var: 696 sayılı KHK’daki muğlaklık kaygı verici

Kulis: Gül’ün ofisinde trafik arttı, İYİ Parti ve SP’yle diyalog hazırlığı

Share25
Pin1
WhatsApp
Flip
+1
Pocket
Shares 26

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...