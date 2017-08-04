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Kulis: AKP içinde MHP’yle yapılan işbirliğinden endişe edenler var

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AKP içerisinde, MHP’yle yapılan ortaklıktan rahatsızlık duyanların olduğu öne sürüldü.

Fotoğraf: DHA

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın ‘AKP kulislerine’ dayandırdığı haberine göre, Meclis’te birçok konuda MHP’yle ortaklık yapan AKP’de bazı isimler durumdan rahatsız.

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AKP ile MHP, referandumdan dokunulmazlıkların kaldırılmasına, müftülere nikah yetkisinden içtüzük değişikliğine kadar farklı zamanlarda ortaklık yaptı.

Ancak MHP’nin resmen iktidar ortağı olmamasına rağmen ‘politikalarda belirleyici konumda bulunması’ bazı AKP’lilerde rahatsızlık ve endişe yarattı.

‘Başarı MHP’ye, başarısızlık AKP’ye’

Kulislerde, MHP’yle ortak karar alınması ve itirazları sonrası politikaların belirlenmesi hakkında “MHP’nin itiraz ettiği konular getirilmeyecek. MHP, fiili olarak iktidar ortağı gibi, hükümetin politikalarında belirleyici bir rol üstleniyor ama sorumluluğu yok. Başarısızlık AKP’ye, başarı ise MHP’ye yazılacak” değerlendirilmesi yapılıyor.

Yine kulislerde iki parti arasındaki ortaklığın bozulmaması için bürokrasiye yapılan atamalarda ‘MHP’nin küstürülmemesi’ne dikkat edildiği belirtiliyor.

Bazı AKP’liler şu görüşü dile getiriyor: “MHP’li milletvekillerinin taleplerine AKP’li milletvekillerinden daha çok hassasiyet gösteriliyor. MHP’liler, ‘Tabii ki taleplerimizi yerine getireceksiniz’ gibi bir anlayış içinde tavır sergiliyor.”

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