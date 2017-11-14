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Kulis: AKP içinde genel seçimleri erkene alma formülü konuşuluyor

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin ‘Yerel seçimleri erkene çekelim’ önerisinin tersine genel seçimleri erkene almayı düşündüğü öne sürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Seçim takvimine göre 2019’un mart ayında önce yerel seçimler, kasım ayında ise cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimleri yapılacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 24 Ekim’deki grup toplantısında Erdoğan’a ‘meydan okumuştu’“17 ay beklemeyelim, gelin yerel seçimleri erken yapalım.”

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün haberine göre AKP kulislerinde referandumda önemli oranda seçmenini ‘Hayır’ cephesine kaybeden MHP’nin, 2014 yerel seçimlerinde de etkili olamayışı, İstanbul ve Ankara’ya ‘kaybedilmesine’ ilişkin riski ortadan kaldırmayacağı konuşuluyor.

Parti içinde, İstanbul ve Ankara’nın kaybının ‘Kaybediyoruz’ algısıyla ‘domino etkisi’ yapabileceği, bunun da Kasım 2019’daki başkanlık ve parlamento seçimlerinin yenilgisini hazırlayabileceği kaygıları dile getiriliyor.

Tüm bu risklerin ortadan kaldırılması için CHP’nin ‘Yerel seçimleri öne çekelim’ önerisinin tersine, genel seçimleri yerel seçimlerden önce yapma formülleri tartışmaya açıldı.

‘Genel seçimlerin öne çekilmesi durumunda Erdoğan başkan seçilir. Bunun rüzgarıyla gidilecek yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara da güçlü isimlerle kazanılır’ görüşü, bu formüle ağırlık kazandırıyor.

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