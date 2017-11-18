Kulis: AKP ‘bütünşehir’ hazırlığında, sayısı 50’yi geçebilir

AKP’nin ‘bütünşehir’ hazırlığında olduğu ve sayısının 50’yi geçebileceği öne sürüldü.

‘Bütünşehir’ sayısını artırmak düşünülüyor

2014 yerel seçimlerinden önce büyükşehir sayısını 16’dan 30’a çıkaran ve bu illeri ‘bütünşehir’ yaparak büyükşehir belediyesi için yalnızca il merkezindeki seçmenin değil il sınırları içindeki tüm seçmenin oy vermesini sağlayarak aldığı belediye sayısını artıran AKP, Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimler öncesi bu uygulamayı genişletmeyi planladığı daha önce kulislere yansımıştı.

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Bu kapsamda üzerinde durulan ilk formül, bir ilin büyükşehir olabilmesi için gerekli olan nüfus sayısını 750 binden 300 bine düşürmek.

Bu formülün uygulanması halinde 30 olan büyükşehir sayısı artacak ve yeni büyükşehirler de ‘bütünşehir’ kapsamına alınacak.

Diğer bir formül ise büyükşehir sayısını aynı tutarak diğer tüm illeri ‘bütünşehir’ yapmak. Bu seçenek gerçekleşirse, tüm illerde kırsal kesimdeki seçmen il belediye seçiminde oy verebilecek.

‘Hedef Bilecik ve Giresun gibi iller’

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek bugünkü yazısında, aldığı kulis bilgilerini paylaştı.

Zeyrek şöyle yazdı: “Bu aralar Ankara’da hükümetin, yeni ‘bütünşehirler’, yani idari sınırları ile belediye sınırları aynı olan iller ilan etme arayışında olduğu konuşuluyor. Bütünşehir sayısı 50’yi geçebilir. Ordu gibi bazı illerde, kent merkezinde (metropolde) alamadığı oyları küçük ve uzak ilçelerden alan ve büyükşehiri kazanan AK Parti, şimdi de Bilecik ve Giresun gibi illeri aynı yöntemle almak istiyor.”