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Kulis: AKP anketlerinde partinin oyu yüzde 45, sonuçlar ‘cesaret verici’ değil

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AKP’nin oy oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre, AKP’de ‘Seçimi öne mi çeksek-2019’u mu beklesek’ ikilemi var.

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AKP’ye anket yapan şirketlere göre sonuçlar bir erken seçim için ‘cesaret verici’ değil.

AKP’nin oylarının yüzde 45’lerde seyrettiği belirtilirken, referandumda MHP’nin en fazla yüzde 3’lük bir seçmene ‘Evet’ dedirtebildiği partililerce dile getiriliyor.

Erken ya da 2019’da yapılacak seçimlerde bu 50 vekilin gerekirse AKP listelerinden MHP’ye sağlanması formülü de konuşuluyor.

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