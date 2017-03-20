Kulis: AKP anketlerden tatmin olmuş değil; virgülle ‘Hayır’ da çıkabilir ‘Evet’ de

‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’nin oylanacağı referanduma bir aydan kısa süre kala AKP’nin yaptırdığı anketlerden tatmin olmadığı iddia edildi.

Cumhuriyet’ten Erdem Gül’ün kulis haberine göre iktidarın yaptırdığı anketlerde ‘Evet’ ile ‘Hayır’ arasında başa baş bir yarış çıkarken, referandum bu yönüyle rahat kazanılan ve yargıyı baştan ayağı yenileyen 2010 referandumuna değil, yüzde 50.1’e karşı yüzde 49.9 biten 1987’deki yasakların kaldırılması referandumuna benzetiliyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da anketlere itibar edilmemesi gerektiğini söylemesi üzerine anket şirketlerinde başlayan suskunluğa karşın, AKP’nin kendi yöneticilerine sunmak için anket yaptırmaya devam ettiği söyleniyor. Ancak kulislere göre bu anketlerden de olumlu bir sonuç çıkmıyor.

Virgülle ‘Hayır’ da çıkabilir ‘Evet’ de

Geçen hafta yaptırılan anketlerde ise ‘Evet’ oyları yüzde 50’yi geçemedi. AKP yöneticilerince görülen anket sonuçları ve anketçilerin sonuçlara ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

* Virgül farkı: Her iki oy arasındaki kıyasıya yarış virgülden sonraki rakamın sonucu değiştirebileceği kadar birbirine yakın seyrediyor. Kararsızlar dağıtıldığında şu anda görünen yüzde 49.9 – yüzde 50.1 civarında. Virgülle ‘Hayır’ da çıkabilir ‘Evet’ de.

* Son güne kadar yarış: ‘Evet’ ile ‘Hayır’ arasında ciddi bir kopmanın yaşanması beklenmiyor. Kararsızlar yüzde 12-13’lere kadar inmiş durumda. Bu nedenle tarih yaklaştıkça tüm taraflar da kararsızları ikna etmeye çalışıyor.

* Katılım yüksek olacak: Katılımın referandum olmasına rağmen düşük değil yüzde 87 gibi bir oranla yüksek olacağı tahmin ediliyor.

* Kalan sürede ne olur: Katılımın yüksek beklenmesi, aradaki farkın virgülle ifade edilmesi, son dönemde tarafların kendi cephesinin psikolojik kontrolünü sağlamaya yönelik çalışacağını gösteriyor. Çünkü büyük değil küçük oy kaymaları bile son derece önemli görünüyor.