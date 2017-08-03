Kulis: AKM’nin mimarı Tabanlıoğlu’nun oğlu yeni projeyi çizecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kısa bir süre önce yıkılacağını söylediği Taksim’deki Atatürk Kültür Merkezi’nin yeni projesinin, binanın mimarı Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlu Murat Tabanlıoğlu’nun çizeceği öne sürüldü.

Yıllardır işlevsiz bırakılmasıyla gündemde olan ve dokuz yıldır kullanılamayan AKM, Cumhuriyet dönemi mimarisinin en önemli örneklerinden.

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Erdoğan, geçen ay Tarabya’daki cumhurbaşkanlığı köşkündeki verdiği ‘sanatçı iftarı’nda AKM’nin yıkılacağını, yeni binanın projesinin hazır olduğunu söylemişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) geçen ay aldığı kararla, mülkiyetinde bulunan AKM’yi çevreleyen dört parselden oluşan 20 bin metrekarelik araziyi iki yıl süreyle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bedelsiz olarak tahsis etmişti.

CNN Türk’ün haberine göre yeni bina için, 1969’da AKM projesini yapan mimar Hayati Tabanlıoğlu’nun oğlunun Murat Tabanlıoğlu’nun projesinin seçilmesi bekleniyor.

Tabanlıoğlu’nun sahibi olduğu Tabanlıoğlu Mimarlık’ın son yıllardaki projeleri arasında Zorlu Center, İstanbul Modern ve Kanyon Alışveriş Merkezi gibi yapılar bulunuyor.