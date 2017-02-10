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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: Akademisyen ihraçlarına AKP’li vekiller de tepkili, liste YÖK’e gönderilecek

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin 330 akademisyenin ihraç edildiği 686 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’deki (KHK) listenin yeniden değerlendirilmek üzere Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) gönderileceğini söylediği belirtildi.

Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre AKP’nin dünkü grup yönetim kurulu toplantısında söz alan üyeler Canikli’ye listeyi kimin hazırladığını sorarak, adı geçen akademisyenlerin büyük bölümünü tanıdıklarını ve herhangi bir örgütle ilişkilendirilmelerinin mümkün olmadığını söylediler.

AKP’li vekiller tepkili

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla söz konusu akademisyenlerden bazılarıyla birlikte çalışma yaptıklarını aktaran AKP’li vekiller, son KHK’yi “Bu yapılan AK Parti’ye tersinden operasyondur. AK Parti’nin sosyolojisine aykırıdır. Geçmişte bize yapıldığını iddia ettiğimiz konuların aynısı şimdi başkalarına yapılıyor” sözleriyle yorumladı.

Toplantının büyük bölümünde ihraçların konuşulduğu belirtilirken, bazı üyeler “Dün YÖK Başkanı’nı aradık, gerekçelerini sormak için telefonlarımıza bile çıkmadı” diye tepki gösterdi.

Canikli: Düzeltme yoluna gidilecek

Gelen yoğun eleştirilere yanıt veren Canikli, listenin YÖK tarafından hazırlandığını belirterek, akademisyenlerle ilgili kararlar konusunda sıkıntı yaşayabildiklerini ve bunları düzeltme yoluna gittiklerini söyledi. İhraç KHK’sı ile ilgili eleştirileri değerlendireceklerini belirten Canikli, listeyi YÖK’e göndereceklerini ve yeniden değerlendirilmesinin isteneceğini belirtti.

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