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Yaramazlara biraz batar!

Kulis: ‘Ak Saray’a giden Akşener’e ‘Bize FETÖ’cü diyenlerle ne işimiz var’ tepkisi

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in kurmaylarıyla ‘Ak Saray’da düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonuna katılmasına parti içinden “Bize FETÖ’cü diyenlerin yanında ne işimiz var” tepkisi geldi.

Fotoğraf: Yeniçağ

Akşener, ‘Ak Saray’da düzenlenen resepsiyon ilk kez kurmaylarıyla beraber katılmıştı.

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Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin kulis haberine göre, partide Akşener’in bu hamlesi ‘meşrulaşma adımı’ olarak değerlendirilirken, “Bize FETÖ’cü diyenlerin yanında ne işimiz var” tepkileri yükseldi.

Partililer, Akşener’in “Geçmişimizde Saray yancılığı hiç yok” ifadelerini anımsattı.

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Resepsiyona Akşener ve ekibinin tam kadro katılacağının duyurulmasına karşın üst düzey parti yönetimindeki ‘davetli fireleri’, tepkinin daha da büyüyeceği değerlendirmesine neden oldu. İYİ Parti yönetiminin durumu, Başkanlık Divanı kararı olarak savunduğu öğrenildi.

Parti sözcüsü Buğra Kavuncu, “Biz bu kutuplaştırıcı atmosfere milli bayramların da ortak edilmesine karşıyız. Arkadaşlarımız da aldığımız bir kararın ardından dünkü etkinliklere katıldılar. Bizim Saray ve iktidara yönelik eleştirilerimizin dün de bugün de arkasındayız. Bunun altında başka bir şey aramak doğru değil” dedi.

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