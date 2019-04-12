Kulis: ABD’de ‘reformlar’ı anlatan Albayrak kimseyi ikna edemedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Washington’da yabancı yatırımcılara ekonomik reform planı hakkında ikna edici pek ayrıntı sunamazken, yatırımcıları da Türk varlıkları konusunda heyecanlandıramadı.

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

Reuters’a konuşan dört kaynağın verdiği bilgiye göre Albayrak Washington’da bir otelde düzenlenen toplantıda Merkez Bankası (MB) Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte 400’e yakın yatırımcıya çarşamba günü İstanbul’da açıkladığı 2019 ekonomik reform paketinin genel hatlarını anlattı.

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Albayrak ve Çetinkaya, ekonominin içinde bulunduğu resesyondan toparlanacağına dair iyimser ifadeler kullanırken, adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar bu ifadelerin yatırımcılarında karşılık bulmadığını belirtti.

Bir yatırımcı, Albayrak’ın enflasyonda son aylarda görülen gerilemeye ve cari açıkta iyileşmeye dikkat çekerek Türkiye’nin kur krizinden toparlanmaya çalıştığı ekim ayına kıyasla çok daha iyi durumda olduğunu belirttiğini ifade etti.

‘Kimseyi ikna edemedi’

Fotoğraf: @BeratAlbayrak

IMF ve Dünya Bankası’nın bahar toplantıları öncesinde JP Morgan tarafından düzenlenen toplantıya katılan bir yatırımcı, “Kimseyi ikna edebildiğini düşünmüyorum, pek iyi gitmedi” dedi.

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Yatırımcılar ABD ve Avrupa merkez bankalarının son aylarda para politikası alanında gittikleri gevşeme sonrası gelişmekte olan ülke varlıklarına olan yatırım iştahının arttığını ve lira varlıkların bundan destek bulduğunu belirtti.

‘Büyük satıcılarından biri olurdum’

Aynı yatırımcı, “ABD ve Avrupa merkez bankaları şu anda gelişmekte olmayan piyasalar açısından risk oluşturmuyorlar, ama risk oluştursalar Türk varlıklarının büyük satıcılarından biri olurdum” dedi.

Toplantının ardından bilgi veren diğer bir yatırımcı, “Kimsenin Türkiye hakkındaki fikirlerinin değiştiğini veya düne kıyasla daha umutlu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Toplantıya katılan üçüncü bir yatırımcı ise “Yatırımcılar arasında yaygın kanı Türkiye’nin kredibilitesini tekrar kazanması için daha fazla şeyin yapılması gerektiğiydi, bu kanıyı değiştirecek pek bir şey olmadı” dedi.

Lira bugün dolar karşısında yüzde 1.4 değer yitiriken, hisse piyasası yüzde 1 geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Albayrak’ın dünkü sunumu hakkında ulaşılamadı, MB sorulara cevap vermedi.