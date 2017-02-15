Kulis: 7 Haziran ve 1 Kasım’da AKP’den aday olanlar referandumda ‘Hayır’ diyecek

Cumhuriyet gazetesi Ankara temsilcisi Erdem Gül, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AKP’den aday olan isimlerin referandumda ‘Hayır’ oyu vereceklerini yazdı.

Gül, AKP’nin hem kendi partileri hem de MHP içindeki toplamı yüzde 10’ları geçen ‘Hayır’ ve kararsız eğilimindeki seçmeni ikna etmenin yollarını aradığını kaleme aldı.

AKP’nin ‘Hayır’ ve kararsız oranını oldukça ciddiye aldığını vurgulayan Gül, parti içindeki kurmayların referandumda ‘Evet’ oyu vermeme eğilimindeki bir grubu belirlediğini vurguladı: “Bu grubu, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinde AKP’den aday olan ve partiyle bağı süren bazı isimler oluşturuyor. Her iki seçimde de partiden milletvekili adayı olan çok sayıda ismin kendi aralarında durum değerlendirmesi yaptıkları belirlendi. Bu değerlendirmede, ‘Bizler partiden aday olduk. Seçilseydik şimdi milletvekiliydik. Ancak başkanlıkla getirilen model ve zamanlaması partiye zarar veriyor. Partiyi ve milletvekilliğini zayıflatıyor. Bu, kolayca savunulup evet denecek bir model değil’ dedikleri belirtiliyor.”

Oylar 15 Temmuz öncesi seviyesinde

Son anketleri analiz eden Gül, AKP’nin oy oranının 15 Temmuz darbe girişimi öncesine çekildiğini de aktardı: “Anketlerde AKP ve MHP’nin oy toplamı yüzde 60’lara yaklaşıyor. Ancak referandum için yapılan anketlerde evet oranı kararsızların dağıtılmaması durumunda yüzde 45’lerde kalıyor. Bu tablo, iki partiye oy verecek seçmenin yüzde 10’dan fazlasının evet demeyeceğini ortaya koyuyor.”