Kulis: 2018’de erken seçim ihtimali gündemde, CHP hazırlık yapıyor

2018’de erken seçim yapılabileceği öne sürüldü.

Hürriyet’ten Deniz Zeyrek’in kulis haberine göre, AKP’lilerin bir süredir gündeme gelen erken seçimin 2018’de yapılabileceği ihtimalinin yabana atılmaması gerektiğini söylediği belirtildi.

“Anayasa’nın yerel yönetimlerle ilgili 127. maddesi gereğince yerel seçim ile genel seçimler arasında bir yıldan az bir süre varsa o seçimler birlikte yapılır. Dolayısıyla 2019’da üç seçim birlikte yapılır” iddiasının gündemde olduğunu kaydeden Zeyrek, AKP’li Ahmet İyimaya’nın da bu görüşü savunduğunu yazdı.

Erken seçimin gündeme gelmesinin gerekçesi ise, referandumda büyük illerden ‘Hayır’ çıkmasının ardından AKP’nin 2019 Mart’ında yapılması gereken erken seçimde oy kaybedebileceğine yönelik endişe. Bunun genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimine yansıyabileceği kaygısının erken seçimi gündeme almasına yol açtığı kaydedildi.

CHP de erken seçim bekliyor

Öte yandan CHP’de de 2018’de erken seçime gidileceği endişesinin hakim olduğu ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun partililere “2018’de seçim olacak gibi çalışın” talimatı verdiği belirtildi.