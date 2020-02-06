Kule ve meydan görevlilerinin ifadesi alınmaya başlandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda üç kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ikisi kule, ikisi meydan görevlisi dört kişinin tanık sıfatıyla ifadesi alınmaya başlandı. Durumu ağır olan uçağın yardımcı pilot F. P’nin ve hafif yarlı kaptan pilot M. A’nın hafif tedavileri sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Dün akşam saatlerinde Pegasus’a ait İzmir-İstanbul seferini yapan uçak pistten çıkıp parçalanmış, üç kişi hayatını kaybetmiş, 179 kişi yaralanmıştı.

Reklam

Kazaya ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, soruşturma savcılarının talimatıyla dört kişinin, Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Yenişehir Polis Merkezi Amirliği’nde tanık sıfatıyla ifadeleri alınmaya başlandı.

Soruşturma kapsamında, kazadan önce ‘pas geçen’ iki uçağın pilotlarına da pisti niçin pas geçtiklerinin sorulacağı bildirildi.



Kaptan pilot M.A.’nın, tedavisinin Marmara Üniversitesi İstanbul Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, yardımcı pilot F. P.’nin ise Amerikan Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü belirtildi.