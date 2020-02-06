Kule görevlisinin anonsu: Pegasus 87R ifadelerim alınıyor mu?

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan 3 dakika 40 saniye sonra kule görevlisinin, Pegasus Hava Yolları pilotlarıyla iletişim sağlayarak durumlarını öğrenmek adına yaptığı anonslar frekansta yankılandığı ortaya çıktı. Uçağın pilotları, kule görevlisinin ve diğer pilotların anonslarına yaralı olduğu için yanıt veremedi.

Fotoğraf: DHA

Pegasus Hava Yolları’na ait İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC IZK kuyruk tescili Boeing B737-800 tipi yolcu uçağı dün saat 17:05’te İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalktı. Uçak saat 18:18’de Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistte tutunamayarak yola savruldu. Kazadan hemen sonra Sabiha Gökçen Hava Trafik Kontrol Merkezi’ndeki kadın hava trafik kontrolörünün, pilotlar ile iletişim kurmak adına yaptığı anonslar iletişim frekansında yankılandı. Kontrolör saat 18:21’de art arda anons yapmaya başladı.

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O anonslar şöyle: