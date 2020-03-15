‘Kul hakkıdır’ diyen Diyanet: Umreden dönen 14 gün evde kalsın, ziyaretçi almasın

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, umreden dönenlerin evden çıkmamasını ve ziyaretçi kabul etmemelerini istedi.

İstanbul Havalimanı’nda termal kameralarla kontrol yapılıyor. (Fotoğraf: DHA)

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü, şimdiye kadar 100’den fazla ülkede 150 binden fazla kişiye bulaşırken, 5 binden fazla insanın ölümüne nedeni olmuştu. Türkiye’de ilk corona virüsü vakası 11 Mart’ta açıklanırken, toplamda altı kişide virüs olduğu belirtilmişti.

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Bugün Umreden son 5300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım. — Prof. Dr. Ali Erbaş (@DIBAliErbas) March 14, 2020

Erbaş, Twitter’daki paylaşımında şu bilgileri verdi: “Bugün Umreden son 5 bin 300 umrecimiz dönüyor. Hem kendi sağlıkları ve hem de çevresindeki insanların sağlıklarını korumak için 14 gün boyunca kesinlikle evlerinden çıkmamalarını ve ziyaretçi kabul etmemelerini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bir KUL HAKKIDIR. Lütfen uyalım.”

Suudi Arabistan, corona virüsü nedeniyle kısa süre önce umre ziyaretlerini askıya almıştı. Türkiye’den umreye giden 21 bin kişinin çoğu bugüne kadar Türkiye’ye getirilmişti.