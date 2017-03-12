‘Küfürlü bir cümle yazdığım doğrudur’: Fatih Terim, kızı ve damadına ‘hakaret’le suçlanan beş kişiye dava

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı’ya ‘tehdit’ ve ‘hakaret’le suçlanan beş kişiye dava açıldı.

Terim ailesi uzlaşmayı kabul etmedi

Terim’in, kızının ve damadının uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, beş şüpheli için bir ile yedi yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları istendi.

DHA’nın haberine göre Terim ailesinin suç duyurusunda, Türkiye’nin grup aşamasında veda ettiği EURO 2016’da kaybedilen bir maçın ardından Fatih Terim’in kızı Buse Terim Bahçekapılı’nın Instagram hesabından paylaştığı bir fotoğrafın altına şüpheli Anıl S., Ferhat Y. ve Mehmet A.Y.’nin hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, şüpheli Ercan S.’nin Periscope hesabından, şüpheli Selim E.’nin de Twitter hesabından hakaret ettiği savunuldu.

‘Sinirli olduğum için küfürlü bir cümle yazdığım doğrudur’

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılık şüphelilerin ifadesini aldı. Şüpheliler Anıl S., Ercan S., Ferhat Y. ve Mehmet A.Y. suçlamaları reddederken, Selim E. ise şu savunmayı yaptı: “Twitter hesabı bana aittir. Belirtilen tarihte milli takımın Avrupa Kupası maçı vardı. Milli takımın yenilmesi nedeniyle Buse Terim Bahçekapılı’nın kullandığını düşündüğüm hesaba Buse Terim Bahçekapılı’yı dahil etmeden Fatih Terim’in oyun sistemiyle alakalı bir cümle yazdım. Çok sinirli olduğumdan küfürlü bir cümle yazdığım doğrudur. Bir sinirle yapılan bir yazı olduğundan pişmanım.”

Tarafların uzlaşmayı kabul etmediği belirtilen iddianamede, ‘hakaret’le suçlanan Anıl S.’nin bir yıldan yedi yıla, Mehmet A.Y.’nin yedi aydan dört yıl sekiz aya, Ferhat Y. ve Ercan S.’nin ise üçer aydan iki yıl dörder aya kadar, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’le suçlanan Selim E.’nin ise dokuz aydan dört yıla kadar hapsi istendi. İddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.