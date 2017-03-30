‘Küfür’den dört maç ceza alan Messi ‘yanlış anlaşılmış’: Hakeme karşı değildi, kendi kendime söylendim 

Arjantin’in Şili’yi 1-0 mağlup ettiği 2018 Dünya Kupası eleme grubu maçında hakeme küfür ettiği gerekçesiyle FIFA’nın dört maç menle cezalandırdığı Lionel Messi, yanlış anlaşıldığını savundu.

‘Kendi kendime söylendim’

El Mundo Deportivo gazetesine yaptığı açıklamada, hakem Michael van Gasse’ye küfür etmediğini öne süren Arjantinli yıldız, şunları söyledi: “Yardımcı hakem Brezilyalı’ydı. Ne söylediğimi gayet iyi anladı. Dostane bir şekilde konuştuk. Hiçbir zaman onu aşağılamak istemedim. Sözlerimle yardımcı hakemi rahatsız ettiysem özür dilerim. Kendi kendime söylendim, kesinlikle direkt hakeme karşı küfür etmedim. Açılan soruşturmanın, bana karşı herhangi bir yaptırımı olmadan kaldırılmasını talep ediyorum.”

Eleme grubunda 21 puanla üçüncü sırada yer alan Arjantin, gruptaki son beş maçın dördüne yıldızından yoksun çıkacak. Elemelerde Messi’nin oynadığı altı maçın beşini kazanan Arjantin, 29 yaşındaki oyuncunun forma giymediği yedi maçın sadece birinde sahadan galibiyetle ayrılabildi.