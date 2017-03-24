‘Küfür tarifesi’: Kale arkasına gidip sövmek isteyen varsa 50 lira verecek

B.B. Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan, ‘çirkin ve kötü tezahürat’ nedeniyle kulübe verilen cezalardan sorumlu tuttuğu kale arkası tribünündeki taraftarları caydırmak için ilginç bir yönteme başvurdu.

‘Kale arkalarından 200 bin lira para cezası aldık’

İHA’nın haberine göre bundan sonra maraton tribünü biletlerinin 10, kale arkalarının ise 50 liradan satılacağını açıklayan Demirhan, şunları söyledi: “Sırf kale arkalarından dolayı 200 bin lira para cezası aldık. Biz de yeni bir karar aldık. Bundan sonra kale arkalarının fiyatı 50, maraton 10 lira olacak. Kale arkasına gidip küfür etmek isteyen varsa 50 lira verecek. Yazık günah ya.”

’50 lira veriyorsan küfür etmeye gidiyorsun’

Erzurumspor’un başkanı, “Parasıyla sövecek yani” diyen bir muhabire ise, “Biraz da mesaj o. Sen 50 lira veriyorsan oraya küfür etmeye gidiyorsun” karşılığını verdi.