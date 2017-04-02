‘Küfür edenler hesap verecek’ diyen Fenerbahçeli yöneticiye: Taraftara saldıranlar için de bir şey yapılacak mı?

Fenerbahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu, sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini öne sürdüğü bir taraftarın isim, ikametgah adresi ve telefon numarasını ifşa etti.

‘Saldıranlar için de bir şeyler yapılacak mı?’

Bu tweet’ine gelen tepkiler üzerine, yönetimi protesto ederken küfür ve hakarete başvuran taraftarların yargıda hesap vereceğini dile getiren Ekşioğlu’na bir taraftar, “Protestoyu küfür ve hakaretsiz yapanlara saldıranlar için de bir şeyler yapılacak mı?” diye sordu.